Его задачами на новой должности станут укрепление технологического лидерства, эффективное развитие каналов дистрибуции объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также улучшение клиентского опыта. Топ-менеджер планирует также сосредоточиться на наращивании клиентской базы и расширении цифровых проектов в партнерстве с бизнесом и государственными структурами. «Рынок телекома активно развивается, и наша задача — совершенствовать наши цифровые продукты, чтобы предлагать клиентам наиболее технологичные сервисы и оптимальные решения под задачи бизнеса. Помимо этого, мы продолжим развивать телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечить для наших абонентов устойчивый сигнал и высокие скорости мобильного интернета», — прокомментировал господин Перагов.