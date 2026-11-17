Андрей Перагов возглавил «МегаФон» в Свердловской области
Директором оператора «МегаФон» в Свердловской области назначен Андрей Перагов, сообщили в пресс-службе компании. Он является выпускником Дальневосточного государственного университета путей сообщения и имеет более 20 лет опыта работы в телеком-отрасли, 18 из которых — на руководящих должностях.
Его задачами на новой должности станут укрепление технологического лидерства, эффективное развитие каналов дистрибуции объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также улучшение клиентского опыта. Топ-менеджер планирует также сосредоточиться на наращивании клиентской базы и расширении цифровых проектов в партнерстве с бизнесом и государственными структурами. «Рынок телекома активно развивается, и наша задача — совершенствовать наши цифровые продукты, чтобы предлагать клиентам наиболее технологичные сервисы и оптимальные решения под задачи бизнеса. Помимо этого, мы продолжим развивать телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечить для наших абонентов устойчивый сигнал и высокие скорости мобильного интернета», — прокомментировал господин Перагов.
В компании также уточнили «Ъ-Урал», что предыдущий директор Алексей Женихов продолжил карьеру за пределами компании.