Как уточняют в ведомстве, местный житель в течение двух месяцев незаконно поставил на миграционный учет в принадлежавшей ему квартире девять иностранных граждан, из которых трое являются несовершеннолетними. В результате действий полицейских иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.