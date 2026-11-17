Житель Сызрани за два месяца незаконно поставил на миграционный учет в своей квартире 9 иностранцев
В Самарской области завершили расследование дела в отношении жителя Сызрани 1975 года рождения. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Как уточняют в ведомстве, местный житель в течение двух месяцев незаконно поставил на миграционный учет в принадлежавшей ему квартире девять иностранных граждан, из которых трое являются несовершеннолетними. В результате действий полицейских иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.