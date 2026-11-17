ФСБ сообщила о пресечении серии терактов, которые, по данным спецслужбы, готовила Украина на юге России. Операция велась с начала года — в ее ходе задержаны четыре агента киевских структур, один из которых находился в Дагестане. Еще двое исполнителей ликвидированы.