В Дагестане задержали участника сети, готовившей атаки дронов по Каспию
ФСБ сообщила о пресечении серии терактов, которые, по данным спецслужбы, готовила Украина на юге России. Операция велась с начала года — в ее ходе задержаны четыре агента киевских структур, один из которых находился в Дагестане. Еще двое исполнителей ликвидированы.
Замысел предполагал одномоментную атаку беспилотниками по военным аэродромам, кораблям ВМФ и гражданским судам в Каспийском море. Для этого дроны планировали разместить в Адыгее и Краснодарском крае, а гидроциклы переделать в БЭК со взрывчаткой на борту. Завербованным россиянам в общей сложности передали свыше 700 кг взрывчатки и более 40 ударных дронов.
Задержания прошли в четырех регионах — Адыгее, Дагестане, на Кубани и в Ростове-на-Дону. У фигурантов изъяли множество комплектующих и оборудование для сборки ударных БПЛА. Силовики отмечают, что действия исполнителей на всех этапах находились под контролем оперативников.
По версии ФСБ, подготовкой сорванных терактов руководили генералы СБУ и ГУР Ульяницкий и Лордкепанидзе. На организацию сети, как оценивают в спецслужбе, Киев потратил около $2,5 млн.