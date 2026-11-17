Как полагает следствие, руководитель компании вступил в сговор с работниками фирмы-субподрядчика, занимавшейся оформлением земельных отношений, главами крестьянских хозяйств и правообладателями участков. Они изготовили от имени собственников справки и другие документы с недостоверными сведениями о размере убытков от использования земли сетевой организацией.