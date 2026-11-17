На Ставрополье руководителя компании обвинили в хищении 56 млн рублей
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего руководителя коммерческой организации, которого обвиняют в мошенничестве с ущербом около 56 млн руб. Дело направлено в Андроповский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в 2017 году ПАО «Россети» заключило с ООО «Вымпелсетьстрой» договор подряда на строительство линий электропередачи. Для выполнения работ потребовалось арендовать земельные участки в Андроповском муниципальном округе.
Как полагает следствие, руководитель компании вступил в сговор с работниками фирмы-субподрядчика, занимавшейся оформлением земельных отношений, главами крестьянских хозяйств и правообладателями участков. Они изготовили от имени собственников справки и другие документы с недостоверными сведениями о размере убытков от использования земли сетевой организацией.
На основании этих документов «Вымпелсетьстрой» заключило с собственниками участков соглашения о возмещении убытков, в том числе упущенной выгоды. В результате, по оценке следствия, «Россетям» был причинен ущерб примерно на 56 млн руб.
Руководителю организации предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере». Дела в отношении остальных предполагаемых участников группы также рассматриваются в суде.