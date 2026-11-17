В программе — панихида по Павлу I и возложение цветов к его могиле. В этот же день на историческое место у захоронения установят воссозданную мерную икону императора в резном золоченом киоте. Поскольку правление Павла I началось в день смерти Екатерины II, 17 ноября также отслужат панихиду по Екатерине Великой и возложат цветы к ее могиле.