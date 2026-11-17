У могилы Павла I в Петропавловском соборе установят воссозданную мерную икону
В Петропавловском соборе Петербурга 17 ноября в 10:00 пройдет памятная церемония к 230-летию восшествия на престол императора Павла I. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города.
В программе — панихида по Павлу I и возложение цветов к его могиле. В этот же день на историческое место у захоронения установят воссозданную мерную икону императора в резном золоченом киоте. Поскольку правление Павла I началось в день смерти Екатерины II, 17 ноября также отслужат панихиду по Екатерине Великой и возложат цветы к ее могиле.
Мерную икону написал в марте 2026 года руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко, киот изготовил Алексей Овсянников по его эскизу. Поддержку проекту оказал ктитор собора Иван Харьков.
В XVII–XVIII веках мерные иконы создавались ко дню крещения новорожденных в правящей семье: икона отражала рост и ширину плеч ребенка и изображала тезоименного святого.
Оригинал мерной иконы Павла I (51,17 14,4 см) был утрачен в XX веке. Воссоздание стало частью проекта музея по возвращению мемориального убранства собора: в 2022 году здесь установили мерную икону Петра I.