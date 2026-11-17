Кубанские участковые за девять месяцев раскрыли более 4,4 тыс. преступлений
Участковые уполномоченные Краснодарского края с начала 2026 года раскрыли 4446 преступлений. Информация подтверждается статистикой ГУ МВД России по региону.
Основная часть — 1517 краж и 381 угроза убийством. В структуре также 174 наркопреступления, 92 мошенничества, 222 факта умышленного повреждения имущества, 17 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 18 угонов и шесть преступлений в сфере незаконного оборота оружия.
В сфере миграции участковыми раскрыто 64 преступления и выявлено 3201 нарушение.
Административный блок выглядит значительно объемнее: за отчетный период инспекторы составили 42 229 протоколов о правонарушениях, задержали 58 разыскиваемых лиц и рассмотрели 672 786 обращений граждан.