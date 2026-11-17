Основная часть — 1517 краж и 381 угроза убийством. В структуре также 174 наркопреступления, 92 мошенничества, 222 факта умышленного повреждения имущества, 17 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 18 угонов и шесть преступлений в сфере незаконного оборота оружия.