Согласно версии следствия, 30 января 2026 года обвиняемая, действуя по указанию неизвестных лиц, подожгла складское и производственное помещение, где волонтеры собирали гуманитарную помощь для доставки в зону проведения СВО. В результате этого был причинен имущественный ущерб, а также сорвана поставка гуманитарной помощи.