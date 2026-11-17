Жительницу Анапы будут судить за совершение теракта
В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Анапы. Она обвиняется по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного имущественного ущерба). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
Согласно версии следствия, 30 января 2026 года обвиняемая, действуя по указанию неизвестных лиц, подожгла складское и производственное помещение, где волонтеры собирали гуманитарную помощь для доставки в зону проведения СВО. В результате этого был причинен имущественный ущерб, а также сорвана поставка гуманитарной помощи.
Сейчас обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.