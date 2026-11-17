Михайловскому замку в Петербурге ищут подрядчика за 400 миллионов для ремонта крыши
В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации крыши Михайловского замка. На эти цели планируют потратить почти 400 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает Русский музей. Большая часть средств — более 271 млн рублей — пойдет на обновление крыши и чердачных помещений здания на Садовой улице.
За работами на объекте культурного наследия федерального значения будет следить КГИОП — комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга.