В селе Александровском на Ставрополье отремонтировали мост за 100 млн рублей
В селе Александровском Ставрополья для автомобильного движения открылся мост через реку Горькую, прошедший капитальный ремонт. Обновленный объект связывает населенные пункты округа и обеспечивает транзитный поток в сторону Кавказских Минеральных Вод, сообщил глава Александрийского округа Александр Щекин.
Мост длиной свыше 35 м и шириной более 18 м был построен в 80-е годы — подрядчики привели его к современным нормативам. Попутно обустроили подходы, ливневую канализацию и освещение.
Стоимость работ превысила 100 млн руб.