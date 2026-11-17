Туристический поток это обосновывает: в 2025 году из 22,5 млн посетителей ООПТ по стране 11,5 млн пришлось на нацпарки ЮФО и СКФО. По итогам девяти месяцев 2026 года пропорция сохранилась — 9,6 млн из 18,2 млн. Лидеры посещаемости — Кисловодский и Сочинский парки; Приэльбрусье за год приняло 565 тыс. туристов, Тебердинский — 148 тыс.