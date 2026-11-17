Нацпарки Кавказа получат 347 млн рублей на туристическую инфраструктуру
Три национальных парка юга России — «Кисловодский», «Приэльбрусье» и «Тебердинский» — в 2026 году разделят 347,4 млн руб. федеральных средств на развитие туристической инфраструктуры. О планах в интервью РБК Кавказ рассказал глава Минприроды Александр Козлов.
В Кисловодском нацпарке деньги направят на создание минералогического сада с экспозиционными площадками минералов и растений Северного Кавказа. «Приэльбрусье» потратит средства на строительство визитного центра «Вершины Приэльбрусья», закупку для него оборудования и обустройство тропиночной сети. Тебердинскому парку достанутся интерактивные комплексы и экспозиционные модули.
Кавказская тройка получает почти треть годовой программы финансирования ООПТ, заложенной на 2026 год. Всего до 2030 года из федерального бюджета на туристическую инфраструктуру особо охраняемых природных территорий планируется направить около 25 млрд руб.
Туристический поток это обосновывает: в 2025 году из 22,5 млн посетителей ООПТ по стране 11,5 млн пришлось на нацпарки ЮФО и СКФО. По итогам девяти месяцев 2026 года пропорция сохранилась — 9,6 млн из 18,2 млн. Лидеры посещаемости — Кисловодский и Сочинский парки; Приэльбрусье за год приняло 565 тыс. туристов, Тебердинский — 148 тыс.