СвЖД представила услугу по подготовке техдокументов для пользователей ж/д услуг
Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила сервис по сопровождению разработки технической документации для предприятий, использующих железнодорожный транспорт, сообщили в пресс-службе СвЖД. Инициатива реализуется по модели «одного окна» в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ).
В сентябре-октябре 2026 года был завершен пилотный проект: для компании из газотранспортной сферы подготовлена инструкция по организации движения на пути необщего пользования станции Лечебный. Данный документ стал первым результатом агентского договора, подписанного между СвЖД и ВНИИЖТ в марте в рамках единой научно-технической политики РЖД.
Законодательство РФ требует наличия такой инструкции для каждого пути необщего пользования. В ней прописаны правила маневровой работы, меры безопасности и регламенты взаимодействия между владельцем инфраструктуры, перевозчиком и пользователем. Ранее владельцы путей были вынуждены самостоятельно искать подрядчиков и согласовывать документы с РЖД, теперь эти функции берут на себя СвЖД и ВНИИЖТ.
Новый сервис направлен на упрощение доступа к железнодорожным услугам и снятие с предприятий непрофильных организационных задач. Объединение производственной экспертизы СвЖД и научного потенциала ВНИИЖТ обеспечит соответствие документации действующим нормативам и повысит эффективность перевозок. В рамках партнерства СвЖД также предлагает услугу по разработке схем размещения и крепления груза.