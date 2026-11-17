Законодательство РФ требует наличия такой инструкции для каждого пути необщего пользования. В ней прописаны правила маневровой работы, меры безопасности и регламенты взаимодействия между владельцем инфраструктуры, перевозчиком и пользователем. Ранее владельцы путей были вынуждены самостоятельно искать подрядчиков и согласовывать документы с РЖД, теперь эти функции берут на себя СвЖД и ВНИИЖТ.