Жителям Петербурга порекомендовали 17 ноября брать на улицу зонт
Вторник, 17 ноября, в Северной столице начнется с хмурого неба и мелкого дождя, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Днем воздух прогреется до +5 градусов. К ночи температура опустится до +2 градусов.
Ветер юго-восточный и южный, умеренный, с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст. В течение дня оно продолжит понижаться.
Для середины ноября такая погода — почти норма. Среднесуточная температура по климату составляет +0,5°.
Теплее всего в этот день было в 1895 году, температура воздуха поднималась до +11,6 градуса. Холоднее — в 1998 году. Было морозно до –13,4 градуса.