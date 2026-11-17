В Дагестане водитель Hyundai насмерть сбил пешехода на федеральной трассе
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате ДТП погиб 45-летний местный житель. Авария произошла вечером 16 ноября на 404-м километре федеральной трассы «Астрахань — Махачкала», сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 21:00 56-летний житель Избербаша за рулем Hyundai Solaris сбил человека, который шел по краю проезжей части. Пешеход, житель Ахвахского района, скончался от полученных травм на месте происшествия.