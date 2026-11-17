Итак, в «Притяжении» площадь двора составляет 2,4 тыс. м. Теперь у этой цифры появилось наглядное измерение, позволяющее по-новому взглянуть на масштаб проекта. Но масштаб двора важен не только сам по себе. Гораздо интереснее то, как организовано это пространство и чем оно наполнено.