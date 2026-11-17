Двор, который измерили мировыми достопримечательностями
2400 квадратных метров собственного пространства – масштаб двора нового жилого комплекса «Притяжение» от PAN City Group1. Много это или мало?
Когда речь заходит о площади двора, цифры не всегда помогают представить, сколько это на самом деле: 2,4 тыс. кв. м – звучит внушительно, но что скрывается за этой цифрой? Девелопер решил ответить на этот вопрос нестандартным способом: архитектурные расчеты позволили спроецировать на план будущего двора известные мировые объекты.
Такой подход превращает привычную характеристику жилого проекта в наглядное сравнение. Вместо абстрактных квадратных метров – реальные масштабы, которые гораздо проще представить. И именно здесь становится понятно, насколько значительной может быть территория, предназначенная для жителей одного дома.
Для жителей размер двора – не просто параметр в описании недвижимости. Это часть повседневной среды, пространство рядом с домом, которым можно пользоваться, не покидая его территории. Здесь начинается привычный маршрут прогулки, встреча с соседями и время, проведенное вне квартиры, но в пределах собственного жилого пространства.
Итак, в «Притяжении» площадь двора составляет 2,4 тыс. м. Теперь у этой цифры появилось наглядное измерение, позволяющее по-новому взглянуть на масштаб проекта. Но масштаб двора важен не только сам по себе. Гораздо интереснее то, как организовано это пространство и чем оно наполнено.
Здесь предусмотрены локации для разных возрастов и интересов. Для малышей – игровой клуб на первом этаже и крытая площадка на свежем воздухе. Для детей постарше – велодорожка, батуты, скалодром2, качели, спортивные зоны и игровые элементы. Можно придумать занятие на любой день, не планируя отдельную поездку ради прогулки или активного отдыха.
Продумано пространство и для взрослых: прогулочные маршруты, озелененные участки и уютные зоны отдыха позволяют сменить обстановку, провести время на свежем воздухе или встретиться с соседями. А авторское лобби3 с гостиной зоной, пространством для работы и отдыха, просторной колясочной и гостевой уборной продолжает эту концепцию уже внутри дома.
Так двор становится не просто территорией вокруг здания, а полноценной частью жилой среды, где у каждого члена семьи найдется свое место.
При выборе квартиры важно оценивать не только метраж и планировку, но и то, что будет окружать дом. Именно поэтому дом заслуживает внимания тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а пространство для счастливой жизни.
Дом «Притяжение» уже сдан и ждет своих новоселов – тех, кто ищет теплое и уютное место, в котором будет расти их семья.
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1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».
2 Скалодром – искусственное сооружение для скалолазания; скалистое место в горах, пригодное для тренировок и соревнований по скалолазанию.
3 Лобби (от англ. Lobby – кулуары, вестибюль) – холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха.
ООО СЗ "СИТИ Проект"Реклама