Около 30 улиц Краснодара временно останутся без света 17 ноября
Сегодня, 17 ноября, в Краснодаре временно ограничат подачу электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает ЕДДС города.
С 08:00 до 17:00 отключения затронут переулок Топольковый, улицы Триумфальную, Троицкую, Трудовой Славы, Туапсинскую, Тувинскую, Упорную, Фастовецкую, Фонталовскую, Харьковскую, Цветную, Черняховского, Щорса, Эстонскую, 30-й Иркутской дивизии, 3-ю, 37-ю, 38-ю, 39-ю, 40-ю, 41-ю, 42-ю и 43-ю Линии, проспект Чекистов, 1-й проезд Чернышевского, проезд 3-я Линия, переулок Обозный, 2-й Кузнечный зарой, 4-й и 5-й проезды Обрывной.
С 09:00 до 14:00 электричества не будет на улице Кубанонабережная, 45. С 13:00 до 16:00 подачу электроэнергии ограничат на улицах Благоева, Гидростроителей и Невкипелова.
Отмечается, что отключения затронут не все дома по указанным улицам, а только отдельные адреса. Дополнительную информацию жители могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.