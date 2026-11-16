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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
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Утверждение бюджета

Этап бюджетного процессаДействующий органСуть действия
Разработка и представлениеПравительство РФПодготовка проекта бюджета и его внесение в Госдуму
ПринятиеГосударственная ДумаГолосование за принятие закона о бюджете
Передача на одобрениеГосударственная ДумаНаправление принятого закона в Совет Федерации в течение 5 дней
Рассмотрение и одобрениеСовет ФедерацииОбязательное одобрение бюджетных законов; остальные законы считаются одобренными, если не рассмотрены за 14 дней
Подписание и обнародованиеПрезидент РФНаправление закона в течение 5 дней после одобрения СФ
Исполнение и контрольПравительство РФРаспоряжение средствами и отчетность перед Госдумой