Утверждение бюджета

|Разработка и представление
|Правительство РФ
|Подготовка проекта бюджета и его внесение в Госдуму
|Принятие
|Государственная Дума
|Голосование за принятие закона о бюджете
|Передача на одобрение
|Государственная Дума
|Направление принятого закона в Совет Федерации в течение 5 дней
|Рассмотрение и одобрение
|Совет Федерации
|Обязательное одобрение бюджетных законов; остальные законы считаются одобренными, если не рассмотрены за 14 дней
|Подписание и обнародование
|Президент РФ
|Направление закона в течение 5 дней после одобрения СФ
|Исполнение и контроль
|Правительство РФ
|Распоряжение средствами и отчетность перед Госдумой