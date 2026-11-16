Порядок утверждения

|Председатель Правительства
|Государственная Дума
|Президент РФ
|Кандидатура выдвигается Президентом
|Заместители Председателя Правительства
|Государственная Дума
|Президент РФ
|Утверждаются по представлению Председателя
|Федеральные министры (общие)
|Государственная Дума
|Президент РФ
|Утверждаются по представлению Председателя
|Министры (оборона, безопасность, ВД, юстиция, ИД, ЧС, общественная безопасность)
|Совет Федерации (консультации)
|Президент РФ
|Требуют консультаций с СФ
|Судьи Конституционного и Верховного судов
|—
|Совет Федерации
|Назначаются СФ по представлению Президента