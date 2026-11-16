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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
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Порядок утверждения

Должность / СфераОрган, утверждающий или консультирующийОрган, назначающийПримечание
Председатель ПравительстваГосударственная ДумаПрезидент РФКандидатура выдвигается Президентом
Заместители Председателя ПравительстваГосударственная ДумаПрезидент РФУтверждаются по представлению Председателя
Федеральные министры (общие)Государственная ДумаПрезидент РФУтверждаются по представлению Председателя
Министры (оборона, безопасность, ВД, юстиция, ИД, ЧС, общественная безопасность)Совет Федерации (консультации)Президент РФТребуют консультаций с СФ
Судьи Конституционного и Верховного судовСовет ФедерацииНазначаются СФ по представлению Президента