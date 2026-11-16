Главные новости за 16 ноября. Кавказ
Здание автовокзала в Пятигорске включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Ставропольского края. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому министерству имущественных отношений проверить жалобы аграриев на резкий рост кадастровой стоимости земли. Главы муниципалитетов должны незамедлительно передавать обращения в ведомство. Минимущества предстоит разобрать доводы владельцев и исправить показатели, если оценщики допустили ошибки. Поводом стали обращения сельхозпроизводителей, столкнувшихся с многократным увеличением кадастровой стоимости участков. По словам губернатора, в отдельных случаях рост достигал тысячи раз.
В Каспийске производственный кран насмерть придавил работника предприятия. Прокуратура города проводит проверку обстоятельств происшествия. По предварительным данным, кран перемещал формы для изготовления газоблоков, когда прижал рабочего к платформе. От полученных травм он скончался.
Финансовый управляющий Константина Тедеева выставил на открытый аукцион четыре крупных имущественных комплекса в Ставропольском крае. Совокупная начальная цена лотов составляет 159,8 млн руб. Заявки на площадке «МЭТС» принимают с 16 ноября по 20 декабря, торги назначили на 22 декабря 2026 года. Объявления появились в ЕФРСБ.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края требует взыскать с администрации города Ставрополя 37,37 млн руб. в пользу федерального бюджета. Ведомство настаивает на том, что ущерб реке Мамайка был нанесен в результате сброса сточных вод через ливневую канализацию. Иск был уточнен в апреле 2025 года, однако в ходе текущего заседания истцу было поручено представить дополнительное обоснование расчета вреда с учетом вопросов суда.