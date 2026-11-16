До +17 градусов потеплеет в Краснодарском крае 17 ноября
В Краснодарском крае во вторник, 17 ноября, ожидается потепление до +17 градусов. В большинстве районов прогнозируют переменную облачность, местами возможны небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман, гололед и изморозь. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.
По данным синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди возможны во второй половине дня и вечером. Ветер восточный, со скоростью 4–9 м/с. Днем и вечером его порывы могут достигать 12–14 м/с.
Ночью и утром температура воздуха составит от +3 до -2 градусов. В юго-восточных предгорьях похолодает до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. В горах ночью ожидается от 0 до -5 градусов, днем — от +1 до +6.
На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди во второй половине дня и вечером. Ночью ветер будет восточным и северо-восточным, днем сменится на юго-восточный и южный. Его скорость составит 6–11 м/с. Утром и днем порывы могут достигать 12–14 м/с, во второй половине дня и вечером — 15–18 м/с.
Температура воздуха на побережье ночью составит +3…+8 градусов, днем — +12…+17 градусов.
В Краснодаре 17 ноября ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, днем существенных дождей не прогнозируют. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Ночью температура воздуха составит от +1 до -1 градуса, днем потеплеет до +11…+13 градусов.