До +17 градусов потеплеет в Краснодарском крае 17 ноября

На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди во второй половине дня и вечером. Ночью ветер будет восточным и северо-восточным, днем сменится на юго-восточный и южный. Его скорость составит 6–11 м/с. Утром и днем порывы могут достигать 12–14 м/с, во второй половине дня и вечером — 15–18 м/с.