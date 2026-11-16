В Таганроге из-за аварии обесточили семь улиц у Нового вокзала
В Таганроге в районе Нового вокзала произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Без света остались улицы Урицкого, Афоновых, Турубаровых, Дзержинского, Шаумяна, Москатова и Солодухина.
На месте работают специалисты ЮЗЭС — они приступили к поиску поврежденного участка линии. Точные сроки восстановления энергоснабжения в компании обещают назвать после оценки масштаба повреждений.