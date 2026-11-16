Розница фармацевтического рынка Ростовской области зафиксировала резкий рост спроса на противодиабетические лекарства. За девять месяцев 2026 года аптеки реализовали около 1,5 млн упаковок таких препаратов — на 35,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем продаж едва превысил 1,2 млн пачек. Статистику аналитики DSM Group предоставили изданию «Блокнот Ростов».