Аптечные продажи диабетических препаратов на Дону выросли на 35%
Розница фармацевтического рынка Ростовской области зафиксировала резкий рост спроса на противодиабетические лекарства. За девять месяцев 2026 года аптеки реализовали около 1,5 млн упаковок таких препаратов — на 35,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем продаж едва превысил 1,2 млн пачек. Статистику аналитики DSM Group предоставили изданию «Блокнот Ростов».
Рост натуральных показателей выглядит скромнее денежного: в рублях рынок прибавил 135%, до 3,37 млрд руб. — против 1,42 млрд руб. годичной давности. Разница объясняется ценовым фактором: средняя упаковка за год подорожала на 73,3% — с 1282 до 2222 руб.
Наиболее ходовые наименования в регионе — «Тирзетта», «Семавик», «Сержаро», «Форсига», «Велгия», «Квинсента», «Глюкофаж», «Галвус», «Джардинс» и «Семуглин».