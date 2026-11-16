Пожар на полигоне твердых отходов в Новошахтинске близок к финальной стадии: очаг возгорания сжался до 20 кв. м, потеряв за сутки 40 кв. м. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.