Площадь возгорания на полигоне Новошахтинска сократилась до 20 квадратных метров
Пожар на полигоне твердых отходов в Новошахтинске близок к финальной стадии: очаг возгорания сжался до 20 кв. м, потеряв за сутки 40 кв. м. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Власти отчитываются о принятии всех необходимых мер для локализации горения. Угрозы жилой застройке нет, жалобы от жителей не поступали.
Полная ликвидация горения ожидается к 17 ноября. Ситуация остается на постоянном контроле профильных служб.