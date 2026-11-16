Главные новости за 16 ноября. Новороссийск
Мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что власти продолжают поиск инвесторов для восстановления прав дольщиков снесенного как самострой ЖК на Парковой улице, поскольку объект нельзя включить в реестр проблемных и помочь за счет господдержки. На сегодняшний день инвесторы восстановили права 39 граждан, один из них приостановил выплаты 90% от вложенной суммы из-за финансовых обстоятельств, но от обязательств не отказался.
В Новороссийске около 600 человек временно остались без водоснабжения из-за утечки на чугунном трубопроводе диаметром 125 мм на улице Наконечной-Когана, аварийные работы начались 16 ноября после технологического отключения с 17:00. Ремонт планируют завершить ориентировочно к 19:00, на это время жителям организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам.
Администрация Анапы подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск о расторжении концессионного соглашения с «ПроШкола № 20» на строительство школы на 1,55 тыс. мест в селе Цибанобалка и взыскании 752,4 млн руб. капитального гранта. По словам главы города Светланы Масловой, концессионер не выполнил обязательства — отставание от графика превысило 600 дней, — а суд уже удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах, наложив арест на счета и имущество должника.
В Анапе двух местных жителей приговорили к длительным срокам за мошенничество в отношении семьи военнослужащего — один из них обещал за 4 млн руб. организовать перевод участника СВО в тыловое подразделение, но не собирался выполнять обещанное, — а также за незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Суд назначил первому осужденному 14 лет колонии строгого режима и штраф 500 тыс. руб., его сообщнику — восемь с половиной лет и штраф 300 тыс. руб., а автомобиль второго фигуранта конфискован в доход государства.
В Анапе план строительно-монтажных работ по капремонту многоквартирных домов на 2026 год выполнен на 90%: в краткосрочный план включили 28 домов со 111 видами работ при общем финансировании более 620 млн руб. На следующий год уже сформирован план капремонта 57 многоквартирных домов предварительной стоимостью свыше 1 млрд руб.