Главные новости за 16 ноября. Сочи
С 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября в Сочи временно остановят движение пригородных поездов на участке между Сочи и Лазаревским из-за плановых ремонтных работ на железной дороге. На это время для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы, включая ночные, и изменится график автобуса №77П между железнодорожными вокзалами Сочи и Лазаревского.
Сочи занял второе место среди российских городов по стоимости комнат: в ноябре 2026 года средняя цена составила 3,84 млн руб., увеличившись за год на 10,9%, дороже только в Москве (4,93 млн руб.). В среднем по России комната стоит 1,59 млн руб. с ростом на 6,1% за год, при этом подорожание зафиксировано в 58 из 70 исследованных городов.
На участке Магри—Веселое в Сочи до конца воскресенья ожидается усиление волнения моря до четырех баллов с высотой волн до 1,5 м, сообщает администрация курорта. Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от посещения набережных и нахождения на пирсах.
С начала октября 2026 года сочинские таможенники оформили 2,65 тыс. тонн мандаринов из Абхазии, а только за последние сутки через границу прошло 182 тонны цитрусовых. Помимо мандаринов, с начала сезона ввезли 1,3 тыс. тонн фейхоа, 181 тонну лимонов, 65 тонн хурмы и другую сельхозпродукцию, для ускорения поставок которой на МАПП «Адлер» организованы отдельные полосы для грузовиков.
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ФНС об обращении взыскания на три офиса ООО «Альбатрос» стоимостью 18,3 млн руб. в счет налоговой задолженности застройщика, что, по мнению юристов дольщиков, должно остановить процедуру его банкротства. Запуск банкротства грозил обнулением прав около 900 дольщиков апарт-комплекса «Горизонт», поскольку апартаменты имеют нежилой статус и могли бы уйти в конкурсную массу.