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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане усилят защиту объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры

Правительство Дагестана объявило о дополнительных мерах по защите объектов теплоэнергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период — с учетом существующих вызовов и угроз. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.
Объекты уже оснащены необходимыми средствами защиты. Реализация предусмотренных мер, как ожидается, повысит уровень их безопасности и обеспечит устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения республики.

Авторы

  • Мария Хоперская