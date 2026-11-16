В Дагестане усилят защиту объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры
Правительство Дагестана объявило о дополнительных мерах по защите объектов теплоэнергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период — с учетом существующих вызовов и угроз. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.
Объекты уже оснащены необходимыми средствами защиты. Реализация предусмотренных мер, как ожидается, повысит уровень их безопасности и обеспечит устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения республики.