В Дагестане усилят защиту объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры

Правительство Дагестана объявило о дополнительных мерах по защите объектов теплоэнергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период — с учетом существующих вызовов и угроз. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.