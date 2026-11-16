В 2026 году на реализацию 28 госпрограмм на Кубани предусмотрено более 520 млрд рублей
Исполнение государственных программ Краснодарского края за девять месяцев 2026 года обсудили на планерном совещании в Законодательном собрании региона. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко призвал повысить эффективность бюджетных расходов на фоне сокращения поступлений по отдельным доходным источникам.
По данным министра экономики края Алексея Юртаева, на реализацию 28 госпрограмм в 2026 году предусмотрено более 520 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. За январь—сентябрь исполнено почти 344 млрд руб. — на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 71% программных расходов приходится на социальную сферу, исполнение по этому направлению за девять месяцев приблизилось к 72%.
В рамках госпрограмм ведутся проектирование, строительство, ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также модернизация коммунальной инфраструктуры.
Юрий Бурлачко отметил, что из-за сокращения доходов по отдельным статьям власти вынуждены оптимизировать расходные обязательства, блокировать часть расходов и переносить реализацию мероприятий на будущие периоды. В этих условиях, по его словам, особое значение приобретают рациональность и результативность использования бюджетных средств.
Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко обратил внимание на проблемы при строительстве социальных и инфраструктурных объектов. По его оценке, отдельные координаторы госпрограмм недостаточно активно ведут претензионную работу с подрядчиками, нарушающими условия контрактов. Кроме того, затягивание предъявления требований по начислениям за 2022–2023 годы создает риск пропуска сроков исковой давности и невозможности взыскания средств.
Председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко сообщил, что на 1 октября кассовое исполнение расходов госпрограмм составило 66%. При этом проектная часть бюджета исполнена лишь на 50%. По шести программам уровень исполнения не достиг половины предусмотренного объема, еще по двум он оказался ниже 30%.
Подводя итоги, председатель ЗСК призвал координаторов госпрограмм усилить исполнительскую дисциплину и подчеркнул, что рост показателей по сравнению с прошлым годом не должен становиться поводом для самоуспокоения.