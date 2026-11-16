В 2026 году на реализацию 28 госпрограмм на Кубани предусмотрено более 520 млрд рублей

По данным министра экономики края Алексея Юртаева, на реализацию 28 госпрограмм в 2026 году предусмотрено более 520 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. За январь—сентябрь исполнено почти 344 млрд руб. — на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 71% программных расходов приходится на социальную сферу, исполнение по этому направлению за девять месяцев приблизилось к 72%.