Хизри Габибов стал главой Сагаси-Дейбукского сельсовета в Дагестане
Кандидат от «Единой России» Хизри Габибов победил на выборах главы сельсовета Сагаси-Дейбукский Каякентского района Дагестана — голосование состоялось 15 ноября. Данные привел Избирком республики.
По итогам подсчета бюллетеней Габибов заручился поддержкой более половины избирателей, пришедших на участки. Явка составила 63,29%.
Избирательный кампания признана состоявшейся и прошла без нарушений: жалоб и обращений в ходе голосования не поступало.