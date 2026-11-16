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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кавказ

Хизри Габибов стал главой Сагаси-Дейбукского сельсовета в Дагестане

Кандидат от «Единой России» Хизри Габибов победил на выборах главы сельсовета Сагаси-Дейбукский Каякентского района Дагестана — голосование состоялось 15 ноября. Данные привел Избирком республики.
По итогам подсчета бюллетеней Габибов заручился поддержкой более половины избирателей, пришедших на участки. Явка составила 63,29%.
Избирательный кампания признана состоявшейся и прошла без нарушений: жалоб и обращений в ходе голосования не поступало.

Авторы

  • Мария Хоперская