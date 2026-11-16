Суд приостановил работу кафе в Славянске-на-Кубани на неделю

В Славянске-на-Кубани на семь суток закрыто кафе, где зафиксирован случай инфекционного заболевания. Основание — эпидемиологическое расследование, которое провел территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.