Суд приостановил работу кафе в Славянске-на-Кубани на неделю
В Славянске-на-Кубани на семь суток закрыто кафе, где зафиксирован случай инфекционного заболевания. Основание — эпидемиологическое расследование, которое провел территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка выявила нарушения по нескольким направлениям: условия хранения продуктов, правила обработки посуды, личная гигиена персонала и санитарное содержание помещений.
Ограничительные меры применены по решению Славянского городского суда.