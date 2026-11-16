По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Ростсельмаш» зарегистрировано в 1992 году в Ростове-на-Дону. Основная деятельность — производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Генеральным директором и совладельцем выступает Дмитрий Удрас. Ему же принадлежит доля в уставном капитале компании в размере 29,66%. Еще двумя основными держателями УК являются Константин Бабкин и Юрий Рязанов с аналогичными долями.