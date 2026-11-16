Прибыль «Ростсельмаша» за девять месяцев упала на четверть
Чистая прибыль «Ростсельмаша» по итогам января—сентября 2026 года составила 70,3 млн руб., что на 25,7% меньше показателя аналогичного периода 2025 года — тогда компания заработала 94,7 млн руб. Цифры следуют из бухгалтерской отчетности ростовского производителя сельхозтехники.
Выручка при этом осталась практически на прежнем уровне: 51,4 млн руб. за девять месяцев текущего года против сопоставимого значения годичной давности — снижение составило лишь 0,6%.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Ростсельмаш» зарегистрировано в 1992 году в Ростове-на-Дону. Основная деятельность — производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Генеральным директором и совладельцем выступает Дмитрий Удрас. Ему же принадлежит доля в уставном капитале компании в размере 29,66%. Еще двумя основными держателями УК являются Константин Бабкин и Юрий Рязанов с аналогичными долями.