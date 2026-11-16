В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве самбиста Давудова

Давудов погиб 14 ноября во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как сообщалось ранее, в 2024 году у подозреваемого уже изымали незаконно хранившийся травматический пистолет. Позднее он вновь приобрел такое оружие, которое, по предварительным данным, использовалось при убийстве.