В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве самбиста Давудова
Подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова в Махачкале заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Дагестану. Фигурантом дела стал 23-летний житель города.
Давудов погиб 14 ноября во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как сообщалось ранее, в 2024 году у подозреваемого уже изымали незаконно хранившийся травматический пистолет. Позднее он вновь приобрел такое оружие, которое, по предварительным данным, использовалось при убийстве.