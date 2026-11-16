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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве самбиста Давудова

Подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова в Махачкале заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Дагестану. Фигурантом дела стал 23-летний житель города.
Давудов погиб 14 ноября во время конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как сообщалось ранее, в 2024 году у подозреваемого уже изымали незаконно хранившийся травматический пистолет. Позднее он вновь приобрел такое оружие, которое, по предварительным данным, использовалось при убийстве.

Авторы

  • Валерий Климов