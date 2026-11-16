В Новороссийске около 600 человек остались без воды из-за аварии на водопроводе

В Новороссийске около 600 человек временно остались без водоснабжения из-за утечки на водопроводе. Аварийные работы проводят на улице Наконечной-Когана. На время ремонта для жителей организуют подвоз воды автоцистернами. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».