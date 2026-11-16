В Новороссийске около 600 человек остались без воды из-за аварии на водопроводе
В Новороссийске около 600 человек временно остались без водоснабжения из-за утечки на водопроводе. Аварийные работы проводят на улице Наконечной-Когана. На время ремонта для жителей организуют подвоз воды автоцистернами. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Технологическое отключение водоснабжения в части зоны №4 провели 16 ноября с 17:00. Причиной стала утечка на чугунном трубопроводе диаметром 125 мм. Специалисты приступили к аварийным работам по устранению повреждения.
По предварительной информации, ремонт планируют завершить ориентировочно к 19:00. На время проведения работ жители смогут получить воду из автоцистерн. Подвоз организуют по заявкам населения.
В МУП «Водоканал» сообщили, что после завершения ремонта водоснабжение восстановят. Возникновения чрезвычайной ситуации не прогнозируется.