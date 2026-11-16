Темпы роста ВРП Кубани могут составить 5,5% в год
При разрешении структурных экономических ограничений темпы роста внутреннего регионального продукта (ВРП) Краснодарского края могут составить 4,5 – 5,5%. Это плюс 1 трлн руб. в год для российской экономики. Такой прогноз дал министр экономики региона Алексей Юртаев на заседании Столыпинского клуба, где эксперты обсуждали федеральный аспект вопросов развития Кубани.
«Краснодарский край — территория, которая совершенно точно обеспечит экономический рост, но без федеральной поддержки наша оценка темпов роста — около 3-3,5% ВРП в год», — уточнил господин Юртаев.
Как отметил министр, доля отраслей, которая есть в структуре экономики, очень устойчива. Экономика Кубани успешно преодолевала все кризисы последних лет. Не является исключением и сегодняшний кризис.
«Даже в условиях закрытых портов и замороженного экспортного сектора мы все равно прогнозируем достижение показателя в 6,3 трлн руб. ВРП по итогам 2026 года», — отмечает Алексей Юртаев.
Структура экономики края позволяет адаптироваться к сложностям. По оценкам Алексея Юртаева, в среднесрочном бюджетном плане, который внесен на рассмотрение в ЗСК, планируется возвращение к бюджету развития уже в 2029 году.
Как отмечает доктор экономических наук, исполнительный директор Краснодарского Столыпинского клуба и Института экономики роста имени П.А. Столыпина, профессор Александр Полиди, Краснодарский край стал опорным регионом на Юге России, третьим по населению и пятой экономикой в стране. Этот путь был пройден по историческим меркам очень быстро — всего за 20 лет.
По оценкам профессора, миграционный приток из других регионов страны остается позитивным, несмотря на то, что в стране в целом наблюдается убыль населения.
«Серьезный цикл роста в крае был связан с мегапроектами конца 2000 – начала 2010-х годов. Сейчас мы находимся в том состоянии, когда за пятилетку с 2020-го по 2025 год регион по макроэкономическим показателям вырос быстрее, чем экономика РФ. Реальный ВРП у нас за это время вырос на 26,7%. Сегодня мы наблюдаем инвестиционный спад на 20%. Необходимо готовиться к новому инвестиционному циклу»,— заключил господин Полиди.