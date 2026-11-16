Темпы роста ВРП Кубани могут составить 5,5% в год

«Серьезный цикл роста в крае был связан с мегапроектами конца 2000 – начала 2010-х годов. Сейчас мы находимся в том состоянии, когда за пятилетку с 2020-го по 2025 год регион по макроэкономическим показателям вырос быстрее, чем экономика РФ. Реальный ВРП у нас за это время вырос на 26,7%. Сегодня мы наблюдаем инвестиционный спад на 20%. Необходимо готовиться к новому инвестиционному циклу»,— заключил господин Полиди.