На Ставрополье троим подросткам ужесточили наказание по делу об убийстве в Пятигорске

По версии следствия, поводом для нападения стало сообщение 12-летнего подростка о том, что 20-летний молодой человек якобы совершил противоправные действия в отношении их малолетней знакомой. 17 марта 2025 года в Пятигорске он распылил потерпевшему в глаза газовый баллончик, после чего трое его знакомых избили молодого человека и сдавили ему шею. От полученных повреждений тот скончался на месте.