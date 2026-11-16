На Ставрополье троим подросткам ужесточили наказание по делу об убийстве в Пятигорске
Троим подросткам, осужденным за гибель 20-летнего жителя Пятигорска, назначили от 4,5 до девяти лет лишения свободы. Ставропольский краевой суд пересмотрел дело и изменил квалификацию преступления: одному из фигурантов теперь вменяется убийство из хулиганских побуждений, действия остальных квалифицированы как хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщили в краевом СУ СКР и прокуратуре.
Первоначальный приговор Пятигорского городского суда, вынесенный в июле 2026 года, предусматривал для подростков от 4,5 до пяти лет лишения свободы. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности. После пересмотра дела суд применил ч. 2 ст. 213 УК РФ, а в отношении одного из осужденных — также п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, поводом для нападения стало сообщение 12-летнего подростка о том, что 20-летний молодой человек якобы совершил противоправные действия в отношении их малолетней знакомой. 17 марта 2025 года в Пятигорске он распылил потерпевшему в глаза газовый баллончик, после чего трое его знакомых избили молодого человека и сдавили ему шею. От полученных повреждений тот скончался на месте.
Сам 12-летний участник нападения избежал уголовной ответственности из-за возраста. Его поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.