В Ростовской области число вакансий для рекрутеров выросло на 14%
Спрос на рекрутеров в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года увеличился на 14% к показателю первых девяти месяцев 2025 года. Такую статистику «Эксперту Юг» предоставили в пресс-службе «Авито Работа».
Средняя зарплатная планка рекрутеров в регионе достигла 50 тыс. руб. в месяц (+1% год к году). У менеджеров по персоналу предложения за год выросли на 12% — до 65 тыс. руб. Резюме на рынке тоже прибавилось: число откликов рекрутеров увеличилось на 18%, менеджеров по персоналу — на 2%. Ожидания кандидатов при этом не сдвинулись: обе группы в среднем претендуют на 50 тыс. руб. в месяц.
Отраслевая структура спроса разделилась. Вакансии обеих специальностей концентрируются в категории «Управление персоналом» — 24% предложений для менеджеров по персоналу и 26% для рекрутеров. Менеджеров по персоналу чаще всего нанимают также в строительстве (15%) и розничной и оптовой торговле (5%). Рекрутеры востребованы в доставке, грузоперевозках и логистике (15%), а также в пищевой промышленности (11%).