Средняя зарплатная планка рекрутеров в регионе достигла 50 тыс. руб. в месяц (+1% год к году). У менеджеров по персоналу предложения за год выросли на 12% — до 65 тыс. руб. Резюме на рынке тоже прибавилось: число откликов рекрутеров увеличилось на 18%, менеджеров по персоналу — на 2%. Ожидания кандидатов при этом не сдвинулись: обе группы в среднем претендуют на 50 тыс. руб. в месяц.