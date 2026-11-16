На Дону экс-владелица агрофирмы взыскивает с бывшего бизнеса 1,7 млрд рублей за долю
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СПХ Радуга» зарегистрировано в 2012 году в хуторе Савдя Заветинского района. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Сергей Грицюк. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год 42 человека. Выручка компании за 2025 год составила 321,16 млн рублей, прибыль — 46 млн рублей.
Компания обрабатывает около 9 тыс. га пахотных земель. Основная возделываемая культура — озимая пшеница; в севообороте также подсолнечник и ячмень. Инфраструктура включает зернохранилище на 2,6 тыс. тонн, навес для зерна на 1,9 тыс. тонн и животноводческую точку на 532 головы крупного рогатого скота (построены в 2015–2019 годах). Хозяйство получает существенную господдержку — около 130,7 млн руб.