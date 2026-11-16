При создании ООО «СХП Радуга» одним из учредителей выступало местное ЗАО «Октябрьский». В июле 2024 года «Радуга» была приобретена ставропольским агрохолдингом «АСБ» (сумма сделки не раскрывалась) и стала его 11-м предприятием. Холдинг специализируется на растениеводстве, консолидирует порядка 115 тыс. га пашни в Ставропольском и Краснодарском краях и Ростовской области и располагает элеваторными мощностями на более чем 300 тыс. тонн единовременного хранения зерна.