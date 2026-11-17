Dusit Thani и ещё 10 отелей Miracleon предлагают отдых в сезоне 2027 с выгодой до 40%
До 30 ноября 2026 года по акции «Новая чёрная пятница 2027» можно забронировать отдых на побережье в сезоне 2027 года. В акции участвуют все 11 отелей всесезонного спа-курорта Miracleon в Анапе, включая пятизвёздочные отели международных брендов Dusit Thani и Mövenpick.
В Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*, первом в России отеле тайского бренда Dusit Thani, три ночи для семьи из четырёх человек составят от 85000 рублей. Это стоимость проживания в делюксе площадью 45 кв. м с видом на море по системе «Лакшери ультра всё включено». В семейном отеле курорта три ночи по системе «Всё включено» доступны от 32000 рублей.
Специальные тарифы действуют в всех семейных и лакшери-отелях курорта, включая новый Miracleon ME 1 с ночным клубом и концепцией отдыха только для взрослых.
Инфинити-бассейны, круглосуточные спа-комплексы, детские клубы, рестораны с видом на море, бары и ночной клуб доступны гостям в зависимости от выбранного отеля. Песчаный пляж первой категории открыт для гостей всех отелей курорта. В отдельных отелях работают консьержи и батлеры, а для электромобилей предусмотрены зарядные станции.
На седьмом этаже Miracleon Dusit Thani работает первый в России спа-комплекс бренда Devarana. Здесь предлагают традиционные тайские спа-ритуалы, а заниматься йогой и медитацией можно с видом на Чёрное море.
miracleon.ru/chernaya-pyatnica2026
ООО «Анапское взморье»,
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.22, оф.26
ОРГН 1102301000218Реклама
ООО «Анапское взморье»,
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.22, оф.26
ОРГН 1102301000218Реклама