Суд подтвердил ухудшение финансового положения ООО: по итогам 2025 года выручка компании упала на 82%, чистая прибыль — на 68%. Множественные требования о взыскании денег суд также принял во внимание. При этом, по оценке суда, арест носит временный характер и не приостанавливает хозяйственную деятельность общества.