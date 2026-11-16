Ростовский агрохолдинг «Астон» взыскал с «Волго-Дон Порта» 213,8 млн рублей долга
Агрохолдинг «Астон» через суд взыскал с ООО «Волго-Дон Порт» 213,8 млн руб. по договорам поставки. В арбитражной картотеке фигурирует иск на сумму свыше 240 млн руб. — требования удовлетворены частично.
В ноябре агрохолдинг параллельно ходатайствовал об обеспечительных мерах: аресте денежных средств ответчика. В обоснование компания указала на особо крупный размер требований, множественные иски других контрагентов к «Волго-Дон Порту» и, со ссылкой на данные госинформресурса бухотчетности, высокий риск неплатежеспособности должника.
Суд подтвердил ухудшение финансового положения ООО: по итогам 2025 года выручка компании упала на 82%, чистая прибыль — на 68%. Множественные требования о взыскании денег суд также принял во внимание. При этом, по оценке суда, арест носит временный характер и не приостанавливает хозяйственную деятельность общества.
Определением суда заблокированы денежные средства на расчетных счетах «Волго-Дон Порта», а также иное имущество компании, включая движимое и недвижимое, в пределах взысканной суммы.