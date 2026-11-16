С начала сезона на линиях зафиксировано 380 нарушений против 325 за аналогичный период прошлого года. Из них 86 случаев — неудовлетворительное санитарное состояние салонов. Глава города также потребовал уделить особое внимание соблюдению графика движения общественного транспорта, включая усиление транспортного обслуживания микрорайона Суворовский.