В Ростове треть проверенных автобусов оказалась с неисправными отопителями
В Ростове-на-Дону из более чем 450 осмотренных автобусов у 78 (17%) выявлены неисправные отопители и грязные салоны. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Под контроль взяты пять перевозчиков — МУП МТК, «ТрансЭкспорт», «Янтарь 1», ЮТК и МУП РТК. Проверки продлятся до 25 ноября: на этой очереди ООО «ДонАвто», ООО «ЛегионАвтотранс» и ИП Федченко.
С начала сезона на линиях зафиксировано 380 нарушений против 325 за аналогичный период прошлого года. Из них 86 случаев — неудовлетворительное санитарное состояние салонов. Глава города также потребовал уделить особое внимание соблюдению графика движения общественного транспорта, включая усиление транспортного обслуживания микрорайона Суворовский.