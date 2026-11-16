Эксперты санаторно-курортной отрасли обсудили здоровое долголетие на конференции в Сочи

По словам Михаила Данилова, внедрение превентивной медицины остается сложной задачей даже для опытных здравниц. «У здравниц огромный опыт в профилактике и в работе с медициной здорового долголетия. Но сосредоточиться на конкретном механизме внедрения и запуска превентивной медицины непросто. Нам удалось собрать максимум кейсовых и даже академических решений, чтобы рассмотреть вопрос с разных сторон», — сказал он.