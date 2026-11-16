Эксперты санаторно-курортной отрасли обсудили здоровое долголетие на конференции в Сочи
Четвертая ежегодная конференция экспертов санаторно-курортной отрасли «Формула здорового долголетия в современных здравницах: внедрение, маркетинг, технологии» прошла 10 и 11 ноября в Сочи на курорте «Роза Хутор» в отеле Rosa Springs 5*. Организаторами выступили команда отеля и Ассоциация оздоровительного туризма. В мероприятии приняли участие более 60 специалистов отрасли.
В течение двух дней участники обсуждали развитие продукта, улучшение клиентского опыта, сохранение персонала и формирование корпоративной культуры, а также маркетинговые решения.
Программа конференции состояла из нескольких блоков: «Медицина здорового долголетия для санатория: от традиций к инновациям», «Технологии здоровья» и «Здоровье как ценностное предложение: рецепты для маркетолога».
Среди спикеров — физик-теоретик, основатель проекта «Кубик для сна Deep» Илья Блохин; врач персонализированной и превентивной медицины Андрей Тарасевич; медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов; врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов; кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский; главный врач Rosa Springs Кирилл Куляев и другие.
Врач-генетик клиники «Медскан Hadassah» Александр Резник отметил, что сегодня посещение санатория — это не просто короткий тур, чтобы поправить здоровье, это «сложно устроенная, наукоемкая и полноценная забота о здоровье и управление им. «Это составление плана наблюдения на месяцы вперед, до следующего визита», — подчеркнул эксперт.
По словам Михаила Данилова, внедрение превентивной медицины остается сложной задачей даже для опытных здравниц. «У здравниц огромный опыт в профилактике и в работе с медициной здорового долголетия. Но сосредоточиться на конкретном механизме внедрения и запуска превентивной медицины непросто. Нам удалось собрать максимум кейсовых и даже академических решений, чтобы рассмотреть вопрос с разных сторон», — сказал он.
«Конференции, которые проходят в Rosa Springs, позволяют оперативно внедрять инновации в практику. Благодаря этому гости достаточно быстро замечают улучшения в качестве медицинской и оздоровительной помощи», — отметил Роман Бузунов.
По мнению организаторов, подобные конференции помогают здравницам быстрее переходить от идей к практике. Специалисты делятся рабочими кейсами, получают возможность увидеть задачи отрасли целиком. Для гостей это означает более современные программы, продуманный сервис и заботу о здоровье, которая не заканчивается вместе с отпуском.
ООО «Санаторий «Роза Хутор»
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ОГРН 1157746157690
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