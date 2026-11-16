СУ СК по Северной Осетии возглавил Султан Оразаев
Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу делегировало в республику нового руководителя регионального следственного управления: им стал Султан Оразаев. О назначении объявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Султан Оразаев родился в 1975 году в Нальчике. Карьеру в системе СК России выстроил в ГСУ СК по СКФО: с 2011 по 2025 год он работал старшим следователем, следователем по особо важным делам, занимал должности заместителя руководителя пятого отдела (расследование преступлений в сфере экономической деятельности и налоговых преступлений), а затем — заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел. С ноября 2025 года по ноябрь 2026 года господин Оразаев был и. о. руководителя СУ СК по Кировской области.
Предшественник — Валерий Устов — возглавил СУ СК по Кабардино-Балкарии еще в августе 2026 года.