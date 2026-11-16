СУ СК по Северной Осетии возглавил Султан Оразаев

Султан Оразаев родился в 1975 году в Нальчике. Карьеру в системе СК России выстроил в ГСУ СК по СКФО: с 2011 по 2025 год он работал старшим следователем, следователем по особо важным делам, занимал должности заместителя руководителя пятого отдела (расследование преступлений в сфере экономической деятельности и налоговых преступлений), а затем — заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел. С ноября 2025 года по ноябрь 2026 года господин Оразаев был и. о. руководителя СУ СК по Кировской области.