Исследование: краснодарцы назвали самые желанные новогодние подарки
75% краснодарцев признали влияние онлайн-рекламы на выбор подарков
Жители Краснодара чаще всего планируют дарить близким на Новый год сладости и шоколадные наборы, новогодние сувениры и средства для ухода за телом. При этом сами опрошенные не хотели бы получить носки и канцелярские принадлежности. Такие результаты показало исследование «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).
В числе наиболее популярных подарков — сладости и шоколадные наборы (39%), новогодние сувениры (34%) и средства для ухода за телом (23%). Также в пятерку вошли подарочные сертификаты (23%) и косметика (22%). Молодежь 18-24 лет предпочитает дарить одежду (24%), парфюмерию (22%) и посуду (22%).
При этом сами респонденты не хотели бы получить в подарок носки и канцелярские принадлежности — блокноты, ежедневники и другие товары этой категории (по 29%). В антирейтинг также попали настольные игры, пазлы и конструкторы (21%), ароматические свечи и диффузоры (17%).
Каждый пятый зумер (21%) не будет рад книге. Среди опрошенных краснодарцев старше 65 лет посуду не хотели бы получить 23%.
Влияние онлайн-рекламы на выбор новогодних подарков отметили 75% участников опроса. Для 10% она стала одним из основных факторов при покупке, еще 30% обращают на нее внимание, но принимают окончательное решение по другим параметрам. Рекламные предложения время от времени замечают 35% респондентов. При этом 18% опрошенных отметили, что видят релевантную рекламу новогодних подарков на площадках электронной коммерции.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодара намерены потратить на новогодние подарки в среднем 10 тыс. руб. Девять из десяти опрошенных сообщили, что распродажи влияют на выбор презентов.