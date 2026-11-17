Жители Краснодара чаще всего планируют дарить близким на Новый год сладости и шоколадные наборы, новогодние сувениры и средства для ухода за телом. При этом сами опрошенные не хотели бы получить носки и канцелярские принадлежности. Такие результаты показало исследование «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).