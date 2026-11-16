Стало известно, сколько краснодарцы планируют потратить на новогодние подарки

Большинство респондентов пока не приступили к покупкам: 32% только присматриваются к идеям и вариантам, 22% собираются заняться этим в ближайшее время, ещё 20% — ближе к Новому году. Один или несколько подарков уже купили 11% опрошенных, среди которых женщин больше, чем мужчин: 15% против 8%.