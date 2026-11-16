Стало известно, сколько краснодарцы планируют потратить на новогодние подарки
Жители Краснодара намерены потратить на новогодние подарки в среднем 10 тыс. руб. Девять из десяти опрошенных сообщили, что распродажи влияют на выбор презентов. Таковы результаты исследования «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).
Большинство респондентов пока не приступили к покупкам: 32% только присматриваются к идеям и вариантам, 22% собираются заняться этим в ближайшее время, ещё 20% — ближе к Новому году. Один или несколько подарков уже купили 11% опрошенных, среди которых женщин больше, чем мужчин: 15% против 8%.
Распродажи оказывают влияние на выбор подарков у девяти из десяти краснодарцев. При этом 29% готовы брать товары со скидкой, хотя специально акций не ждут. Ещё 20% целенаправленно выбирают периоды распродаж ради экономии. Для 22% скидки — возможность купить больше презентов, а 18% благодаря акциям могут позволить себе более дорогие подарки.
Уложиться в 3 тыс. руб. рассчитывают 20% респондентов, от 3 тыс. до 5 тыс. руб. готовы потратить 18%. Бюджет от 5 тыс. до 10 тыс. руб. планируют 31% опрошенных, от 10 тыс. до 15 тыс. руб. — 13%. Ещё 12% закладывают на подарки от 15 тыс. до 30 тыс. руб, а 6% готовы потратить больше.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средние расходы жителей Краснодарского края на традиционные продукты для новогоднего стола за год выросли на 7%. При этом динамика спроса на отдельные товары оказалась разнонаправленной.