Между Сочи и Лазаревским временно остановят движение пригородных поездов
Движение пригородных поездов между Сочи и Лазаревским временно остановят с 17 по 19 ноября из-за плановых ремонтных работ на железной дороге. Ограничение также будет действовать с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября. На это время для пассажиров изменят расписание автобусов и организуют дополнительные ночные рейсы.
В связи с приостановкой движения поездов изменится интервал работы автобусного маршрута №77П, который соединяет железнодорожные вокзалы Сочи и Лазаревского. С 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября автобусы будут ходить с интервалом от 15 до 25 минут.
Кроме того, дополнительные ночные рейсы автобуса организуют 18, 19 и 22 ноября. Отправление от железнодорожного вокзала Сочи на улице Навагинской в направлении Лазаревского запланировано на 01:20.
Актуальное расписание автобусов и их местоположение в режиме реального времени можно будет посмотреть на сайте перевозчика.
Изменения также затронут расписание поездов дальнего следования. Билеты на них продаются с учетом нового графика движения.
Уточнить информацию об изменениях в расписании поездов пассажиры могут на официальном сайте РЖД и сайте перевозчика «Кубань Экспресс-Пригород». Там же будут публиковать актуальные данные о движении составов.