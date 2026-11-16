Между Сочи и Лазаревским временно остановят движение пригородных поездов

Движение пригородных поездов между Сочи и Лазаревским временно остановят с 17 по 19 ноября из-за плановых ремонтных работ на железной дороге. Ограничение также будет действовать с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября. На это время для пассажиров изменят расписание автобусов и организуют дополнительные ночные рейсы.