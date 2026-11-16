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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Орловский облсуд отказался выпустить экс-помощника военного прокурора из СИЗО

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего помощника прокурора Брянского гарнизона Игоря Кондратенко на постановление о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. Фигуранту вменяют посредничество при передаче взятки и мошенничество. Информация опубликована в картотеке Орловского областного суда.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Игорь Кондратенко был отправлен под стражу 25 июня этого года. Срок содержания в СИЗО был продлен в октябре по решению Заводского районного суда. Обосновано ходатайство о продлении меры пресечения было тем, что «завершить производство предварительного следствия по уголовному делу к указанному сроку не представлялось возможным» в связи с необходимостью предъявления окончательного обвинения. По данным следствия, основные свидетели по уголовному делу знакомы обвиняемому, в связи с чем он, находясь на свободе, «осознавая тяжесть содеянного и неотвратимость наказания в виде лишения свободы, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей, либо иным способом помешать установлению истины по уголовному делу». В апелляционной жалобе адвокат Игоря Кондратенко просила постановление суда отменить «ввиду незаконности, необоснованности, несправедливости» и избрать ее подзащитному более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

  • Бывшего помощника военного прокурора обвиняют по статье о посредничестве в передаче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», по версии следствия, в Орловской области в 2026 году к фигуранту обратился мужчина с просьбой помочь в замене наказания его знакомой с лишения свободы на более мягкое. Она отбывала его в регионе. Кондратенко обратился к другой знакомой с просьбой о содействии, за что в будущем пообещал ей 500 тыс. руб. Позже фигуранта также обвинили в том, что он незаконно завладел 1 млн руб., которые ему передала жительница региона. Ей он обещал оказать содействие в переводе сына-контрактника в тыловое подразделение.

Указанные события произошли спустя длительное время после увольнения Игоря Кондратенко из органов прокуратуры.

Авторы

  • Денис Данилов