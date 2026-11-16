Орловский облсуд отказался выпустить экс-помощника военного прокурора из СИЗО

Бывшего помощника военного прокурора обвиняют по статье о посредничестве в передаче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», по версии следствия, в Орловской области в 2026 году к фигуранту обратился мужчина с просьбой помочь в замене наказания его знакомой с лишения свободы на более мягкое. Она отбывала его в регионе. Кондратенко обратился к другой знакомой с просьбой о содействии, за что в будущем пообещал ей 500 тыс. руб. Позже фигуранта также обвинили в том, что он незаконно завладел 1 млн руб., которые ему передала жительница региона. Ей он обещал оказать содействие в переводе сына-контрактника в тыловое подразделение.