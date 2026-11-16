В Кабардино-Балкарии конфисковали 2,7 тысячи бутылок контрафактной водки

При обыске в жилище обнаружено более 2,7 тыс. бутылок водки с этикетками известных брендов, но без обязательных опознавательных знаков. Помимо готовой продукции, оперативники изъяли 335 л спиртосодержащей жидкости в полимерных емкостях, 180 л купажной смеси, а также линию по розливу и упаковке.