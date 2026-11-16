В Кабардино-Балкарии конфисковали 2,7 тысячи бутылок контрафактной водки
В Нартане Кабардино-Балкарии полицейские пресекли работу нелегального алкогольного производства — подозревают троих местных жителей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
При обыске в жилище обнаружено более 2,7 тыс. бутылок водки с этикетками известных брендов, но без обязательных опознавательных знаков. Помимо готовой продукции, оперативники изъяли 335 л спиртосодержащей жидкости в полимерных емкостях, 180 л купажной смеси, а также линию по розливу и упаковке.
Экспертиза установила: изъятый алкоголь не отвечает госстандартам качества, а фактическая крепость суррогата не превышает 36 градусов.
Дело заведено по ст. 171.1 УК РФ — производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированных товаров. Расследование продолжается.