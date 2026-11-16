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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Махачкале двух жительниц осудили на 3,5 года за торговлю новорожденным

Кировский районный суд Махачкалы приговорил двух местных жительниц к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за торговлю новорожденным ребенком. При этом исполнение наказания обеим осужденным отсрочили до достижения их детьми 14-летнего возраста, сообщили в прокуратуре Дагестана.
Суд установил, что в 2024 году одна из осужденных продала другой своего новорожденного ребенка. Обеих признали виновными по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).
После изучения приговора прокуратура рассмотрит вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке.

Авторы

  • Валерий Климов