В Махачкале двух жительниц осудили на 3,5 года за торговлю новорожденным

Кировский районный суд Махачкалы приговорил двух местных жительниц к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за торговлю новорожденным ребенком. При этом исполнение наказания обеим осужденным отсрочили до достижения их детьми 14-летнего возраста, сообщили в прокуратуре Дагестана.