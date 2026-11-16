Власти Липецкой области потратят еще 2 млрд рублей на содержание дорог

Согласно условиям технических заданий, подрядчикам предстоит обеспечивать круглогодичное комплексное содержание трасс в муниципальных округах региона с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. Оказание услуг разделено на два этапа: с 1 января по 15 декабря 2027 года и с 16 декабря 2027 года по 31 декабря 2028 года.