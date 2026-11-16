Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Власти Липецкой области потратят еще 2 млрд рублей на содержание дорог

Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило два конкурса на содержание автодорог регионального значения, сооружений на них и обеспечение безопасности дорожного движения в 2027–2028 годах. Совокупная начальная цена двух контрактов составляет 1,99 млрд руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Финансирование осуществляется за счет областного бюджета.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Начальная цена контракта по первой закупке составляет 996,1 млн руб., по второй — 997,6 млн руб. Заявки на участие в обоих конкурсах принимаются до 2 декабря, итоги планируется подвести 7-го.
Согласно условиям технических заданий, подрядчикам предстоит обеспечивать круглогодичное комплексное содержание трасс в муниципальных округах региона с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. Оказание услуг разделено на два этапа: с 1 января по 15 декабря 2027 года и с 16 декабря 2027 года по 31 декабря 2028 года.
В перечень обязанностей исполнителей входит обслуживание дорожного полотна в два сезонных периода. В теплое время года они должны устранять ямы, чистить трубы и кюветы, косить траву, вырубать кустарник, наносить разметку, а также следить за состоянием знаков, ограждений, светофоров и фонарей. Зимой подрядчики займутся уборкой снега, обработкой дорог противогололедными смесями и борьбой с заносами.
На прошлой неделе «Дорожное агентство Липецкой области» объявило аналогичные торги на содержание региональных дорог в 2027–2028 годах. Совокупная начальная цена тех двух контрактов составила 1,87 млрд руб.

Авторы

  • Кабира Гасанова