Власти Липецкой области потратят еще 2 млрд рублей на содержание дорог
Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило два конкурса на содержание автодорог регионального значения, сооружений на них и обеспечение безопасности дорожного движения в 2027–2028 годах. Совокупная начальная цена двух контрактов составляет 1,99 млрд руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Финансирование осуществляется за счет областного бюджета.
Начальная цена контракта по первой закупке составляет 996,1 млн руб., по второй — 997,6 млн руб. Заявки на участие в обоих конкурсах принимаются до 2 декабря, итоги планируется подвести 7-го.
Согласно условиям технических заданий, подрядчикам предстоит обеспечивать круглогодичное комплексное содержание трасс в муниципальных округах региона с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. Оказание услуг разделено на два этапа: с 1 января по 15 декабря 2027 года и с 16 декабря 2027 года по 31 декабря 2028 года.
В перечень обязанностей исполнителей входит обслуживание дорожного полотна в два сезонных периода. В теплое время года они должны устранять ямы, чистить трубы и кюветы, косить траву, вырубать кустарник, наносить разметку, а также следить за состоянием знаков, ограждений, светофоров и фонарей. Зимой подрядчики займутся уборкой снега, обработкой дорог противогололедными смесями и борьбой с заносами.
На прошлой неделе «Дорожное агентство Липецкой области» объявило аналогичные торги на содержание региональных дорог в 2027–2028 годах. Совокупная начальная цена тех двух контрактов составила 1,87 млрд руб.