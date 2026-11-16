В Краснодаре ограничат продажу алкоголя возле стадиона в день матча Россия—Венесуэла
В Краснодаре в день товарищеского матча сборных России и Венесуэлы усилят меры безопасности и проведут рейды против незаконной торговли. За порядком возле стадиона «Озон Арена» будут следить сотрудники полиции, Росгвардии и Госавтоинспекции. Подготовку к спортивному событию обсудили на заседании городской антитеррористической комиссии.
Матч сборных России и Венесуэлы состоится 17 ноября. Ожидается, что на стадион придут тысячи болельщиков. Временно исполняющий полномочия главы Краснодара Дмитрий Васильев заявил, что обеспечение безопасности во время проведения мероприятия является главным приоритетом городских властей.
Руководитель городского управления МВД России Андрей Платонов сообщил, что жилые кварталы рядом со стадионом уже обследовали. Также определили места в заглубленных помещениях, которые можно использовать для эвакуации и укрытия болельщиков в случае опасности. Помогать при эвакуации будут представители городских служб.
Узнать адреса укрытий жители и гости города могут через приложение «Моя Кубань».
Кроме того, на заседании антитеррористической комиссии организациям розничной торговли, работающим рядом со стадионом, рекомендовали 17 ноября временно ограничить продажу алкогольной продукции.
Также в районе «Озон Арены» усилят рейды для пресечения незаконной торговли фальсифицированными товарами. Меры направлены на обеспечение порядка во время проведения футбольного матча.