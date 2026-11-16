В Краснодаре ограничат продажу алкоголя возле стадиона в день матча Россия—Венесуэла

Руководитель городского управления МВД России Андрей Платонов сообщил, что жилые кварталы рядом со стадионом уже обследовали. Также определили места в заглубленных помещениях, которые можно использовать для эвакуации и укрытия болельщиков в случае опасности. Помогать при эвакуации будут представители городских служб.