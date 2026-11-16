В Кисловодске продают долги обанкротившегося застройщика на 148 млн рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося кисловодского застройщика ООО «Кислород» выставила на торги права требования дебиторской задолженности на общую сумму 148 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Имущество будет реализовано в форме публичного предложения на электронной площадке «Вердиктъ» с поэтапным снижением цены.
Организатором выступила конкурсный управляющий Ирина Новикова (член СРО «Содействие»). На аукцион выставлены четыре лота прав требования к физическим и юридическим лицам. Прием заявок продлится с 23 ноября 2026 года по 8 февраля 2027 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кислород» зарегистрировано в 2018 году в г. Кисловодск Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч руб. Учредитель — Лейла Байчорова. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Торги проводятся в закрытой форме, шаг снижения цены составляет 10% каждые 4 рабочих дня. Минимальная цена продажи установлена на уровне 0,1% от начальной стоимости, что фактически позволяет выкупить многомиллионные долги за символическую сумму на финальных этапах аукциона.
Лот №1: Права требования к Николаю Федарец (г. Черкесск) — 3,53 млн руб. Начальная цена — 3,17 млн руб. Лот №2: Права требования к Фатиме Джазаевой (г. Черкесск) — 1,1 млн руб. Начальная цена — 990 тыс. руб. Лот №3: Права требования к Лейле Байчоровой (г. Кисловодск) — 29,36 млн руб. Начальная цена — 26,42 млн руб. Лот №4: Права требования к ООО Фирма "Меркурий" (Карачаево-Черкесия) — 113,02 млн руб. Начальная цена — 101,71 млн руб.
Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены периода. Победитель определяется по максимальной цене предложения в конкретном периоде.
С даты определения победителя прием заявок прекращается, а итоги подводятся в течение двух рабочих дней.
ООО «Кислород» находится в процедуре конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 7 ноября 2023 года.