В Кисловодске продают долги обанкротившегося застройщика на 148 млн рублей

По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ООО «Кислород» зарегистрировано в 2018 году в г. Кисловодск Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч руб. Учредитель — Лейла Байчорова. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.