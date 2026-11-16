Житель Северной Осетии похитил 195 тысяч рублей, полученные по соцконтракту

Как показала проверка, в 2026 году мужчина обратился в территориальное управление соцзащиты за госпомощью на основании соцконтракта, хотя трудиться не собирался. В обоснование заявки он приложил план ведения личного подсобного хозяйства с расходами в 195 тыс. руб., якобы необходимыми для регистрации в качестве самозанятого.