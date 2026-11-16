Житель Северной Осетии похитил 195 тысяч рублей, полученные по соцконтракту
Прокуратура Алагирского района Северной Осетии — Алании выявила хищение бюджетных средств, выделенных по социальному контракту: против местного жителя возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как показала проверка, в 2026 году мужчина обратился в территориальное управление соцзащиты за госпомощью на основании соцконтракта, хотя трудиться не собирался. В обоснование заявки он приложил план ведения личного подсобного хозяйства с расходами в 195 тыс. руб., якобы необходимыми для регистрации в качестве самозанятого.
Деньги на его счет поступили, однако условия контракта так и не были выполнены: отчетность содержала ложные сведения, а полученную сумму получатель потратил по собственному усмотрению. От уголовной ответственности за мошенничество, как полагает надзорное ведомство, фигурант пытался уйти через подделку официальных документов.
По представлению прокуратуры следственные органы завели дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат) и п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Ход расследования районная прокуратура держит на надзоре.